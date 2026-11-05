Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 05.11.2026 - 12:38 Güncelleme:
Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Cuma T. idaresindeki traktör, Altınkaya Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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