Hatay ve Mersin'in ilçelerinde 15 Temmuz şehitleri anıldı
Hatay ve Mersin'in ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
Hatay ve Mersin'in ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.
İskenderun ilçesinde şehitlikte düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim okunup dua edilmesinin ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde de Ulu Cami'de şehitler için mevlit okutuldu, dua edildi.
15 Temmuz şehitlerinin mezarlarında devam eden programda, kabirlere karanfil bırakıldı.
Kaymakam Emrah Aslan ve beraberindeki protokol üyeleriyle daha sonra şehit ailelerine ziyarette bulundu.
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