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        Hatay'da 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, römorkunda 2 bin 114 saka kuşu ele geçirilen traktörün sürücüsüne 19 milyon 871 bin 600 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 08:43 Güncelleme:
        Hatay'da 2 bin 114 saka kuşu ele geçirildi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde, römorkunda 2 bin 114 saka kuşu ele geçirilen traktörün sürücüsüne 19 milyon 871 bin 600 lira ceza kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıgören Mahallesi'nde yaptıkları yol kontrolü sırasında bir traktörü durdurdu.

        Ekipler, traktör ve römorkta yaptığı aramada, 2 bin 114 saka kuşu ele geçirdi.

        Sürücü C.S'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan 19 milyon 871 bin 600 lira ceza uygulandı.

        Saka kuşları ise doğal yaşam ortamına salındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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