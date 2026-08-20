Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Giriş: 20.08.2026 - 21:12 Güncelleme:
Hatay'ın Defne ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Toygarlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine alana, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
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