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        Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" sürüyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali ikinci gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 22:56 Güncelleme:
        Hatay'da "5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali" sürüyor

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 88. yıl dönümü kapsamında düzenlenen 5 Temmuz Kültür, Sanat ve Turizm Festivali ikinci gününde devam ediyor.

        İskenderun Belediyesi tarafından Atatürk Anıt Alanı'nda organize edilen festival, ikinci gününe yemek yarışmasıyla başladı.

        Yarışmada ilk üçe girenlere hediyelerinin verilmesinin ardından Dj Çağatay Şahsuvar dinleyicilerle buluştu.

        Günün son etkinliğinde şarkıcı Elif Buse Doğan sahne aldı.

        Festival etkinlikleri 2 gün daha devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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