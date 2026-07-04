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        Hatay'da şarampole devrilerek ağaca çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Hatay'da şarampole devrilerek ağaca çarpan otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde otomobilin şarampole devrilerek ağaca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Kızılkaya mevkisinde şarampole devrilerek ağaca çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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