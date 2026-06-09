Hatay'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla giren 7 Suriye uyruklu yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı tespit edilen tırı Dörtyol-Erzin kara yolunda durdurdu. Aracın sürücüsü ile dorsedeki 7 Suriye uyruklu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından göçmen kaçakçılığı yaptığı suçlamasıyla adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklular ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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