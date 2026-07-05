Hatay'da 8 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşıdığı tespit edilen otomobil ile minibüsü, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Akkuyu mevkisinde durdurdu.
Araçlardaki 8 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.
Öte yandan sürücülere çeşitli ihlaller nedeniyle 205 bin lira ceza uygulanırken, araçlar da trafikten menedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.