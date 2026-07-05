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        Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2026 - 08:23 Güncelleme:
        Hatay'da devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

        M.E.C. idaresindeki 31 BAR 719 plakalı otomobil, Dumlupınar Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde bariyerlere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile Bestami Keleş, Sudenaz Menekşe, M.Ç. ve S.Y, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Bestami Keleş ve Sudenaz Menekşe, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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