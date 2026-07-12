Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da bacağına demir korkuluk saplanan çocuk tedaviye alındı

        Hatay'da bacağına demir korkuluk saplanan çocuk tedaviye alındı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, bacağına demir korkuluk saplanan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 12:09 Güncelleme:
        Hatay'da bacağına demir korkuluk saplanan çocuk tedaviye alındı

        Hatay'ın Belen ilçesinde, bacağına demir korkuluk saplanan 14 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

        Halilbey Mahallesi'nde bir evin bahçesine kaçan topunu almaya çalışan D.D.O'nun bacağına demir korkuluk saplandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        D.D.O, itfaiye ekiplerinin korkulukları kesmesinin ardından bacağına saplanan demirle özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Bandırma Vapuru karadan yürütüldü
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        Filenin Sultanları, Tayland'ı da devirdi!
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        ABD'li Senatör hayatını kaybetti
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Türkiye’yi sarsan cinayetlerin ayrıntıları ilk kez Habertürk’te
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Çocuklarda enfeksiyon riskini artırıyor
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        Brezilyalı temizlik işçisinin Türkiye aşkı
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        6 ayda 434 milyon liralık madeni para cebe girdi
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        Korkunç saldırı! İki ablasını boğmaya çalıştı!
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        İran Devrim Muhafızları: Hürmüz kapatıldı
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Kız arkadaşı eski bir futbolcu
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Arjantin, İsviçre'yi uzatmalarda 3-1 mağlup etti
        Pazarlık payını artıracak
        Pazarlık payını artıracak
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Aşıklar Dünya Kupası maçında
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Yıllarca fark etmeden izlemişiz!
        Denizde koyu sohbet
        Denizde koyu sohbet
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çipras'tan F-35 değerlendirmesi
        Çocuklarıyla eğlendiler
        Çocuklarıyla eğlendiler
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        En dikkatli gözler bile bazı farkları kaçırıyor!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Geceleri battaniye aratan rotalar!
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı
        Emeklilikte son 7 yıl kuralı

        Benzer Haberler

        FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - 15 Temmuz şehidi Gülşah Gül...
        FETÖ'NÜN 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN 10. YILI - 15 Temmuz şehidi Gülşah Gül...
        Işıklı Mahallesi'ndeki kırsal afet konutlarında sona gelindi
        Işıklı Mahallesi'ndeki kırsal afet konutlarında sona gelindi
        Altınözü'de çöplük yangını
        Altınözü'de çöplük yangını
        İskenderun'da ocakta unutulan yemek yangına neden oldu
        İskenderun'da ocakta unutulan yemek yangına neden oldu
        Dörtyol'da bahçe yangını
        Dörtyol'da bahçe yangını
        Sünnet düğünü dönüşü şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, kurtarılamadı
        Sünnet düğünü dönüşü şarampole devrilen otomobilin sürücüsü, kurtarılamadı