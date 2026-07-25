Hatay'da bahçede çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bahçede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir sera zarar gördü, bahçede bulunan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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