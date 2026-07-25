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        Hatay'da bahçede çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bahçede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Hatay'da bahçede çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bahçede çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kurtlusoğuksu Mahallesi'ndeki bahçede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında bir sera zarar gördü, bahçede bulunan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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