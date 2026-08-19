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        Hatay'da bir kişi trafikte çıkan tartışmada otomobiline arkadan çarpan sürücüden şikayetçi oldu

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline arkadan çarptığı anı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişi, polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 14:47 Güncelleme:
        Hatay'da bir kişi trafikte çıkan tartışmada otomobiline arkadan çarpan sürücüden şikayetçi oldu

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde trafikte tartıştığı sürücünün otomobiline arkadan çarptığı anı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişi, polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

        Antakya çevre yolunun Kuzeytepe mevkisinde 15 Ağustos'ta 31 ET 231 plakalı otomobili kullanan Ertuğrul Tohma (27) ile 31 AOY 802 plakalı otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

        Araçlar seyir halindeyken devam eden tartışma sırasında 31 AOY 802 plakalı aracın sürücüsü, Tohma'nın otomobiline arkadan çarptı.

        Kaza anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden Tohma, aradan geçen sürede zararının karşılanmadığı gerekçesiyle Antakya Şehit Özen Polis Merkezi Amirliğine gidip sürücüden şikayetçi oldu.

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        Ertuğrul Tohma, AA muhabirine, ilerlediği şeritte yolun bozuk olması nedeniyle sinyal verip diğer şeride geçmeye çalıştığını söyledi.

        Bundan dolayı diğer sürücüyle tartışma yaşadıklarını öne süren Tohma, "Arkama geldiğinde korna çalıyor, tehdit ediyor, elini çıkarıyordu. Trafik biraz tıkalıydı ben de yavaş gitmek zorundaydım. Bana çarpacağını anladım. O arada tam cep telefonu kamerasını çevirdiğimde aracıma arkadan vurdu." dedi.

        Tohma, otomobilinin tamponunda 11 bin liralık hasar oluştuğunu, sürücünün zararı karşılamayı reddettiğini savundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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