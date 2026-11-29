Yangın, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede bulunan su deposu civarında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangında ormanlık alan zarar gördü.

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