Kaza; GaziantepHatay yolu Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki motosikletin, gece karanlığında traktörün arkasındaki pulluğa çarpmasıyla sürücü yere savruldu. Aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil de yola savrulan motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlar zarar gördü.

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