Hatay'da firari 39 şüpheli yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 39 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Giriş: 28.11.2026 - 16:46 Güncelleme:
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 39 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda firari 39 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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