Hükümlünün üst aramasında 13 bin 900 dolarlık sahte banknot, 7 uyuşturucu hap ve başka kişilere ait 3 banka kartı ele geçirildi.

Yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen hükümlü operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık", "hırsızlık" ve "tehdit" gibi suçlardan aranan M.A'nın saklandığı adresi belirledi.

Hatay'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken polis ekiplerince yakalanan hükümlünün üst aramasında 13 bin 900 dolarlık sahte banknot ile 7 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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