Denetimlerde 3 masaj salonunun iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunmadığı tespit edildi. 2 işletmeye sigortasız işçi çalıştırmak, 4 işletmeye hijyen belgesi bulunmayan işçi çalıştırmak ve 2 işletmeye mesul müdür bulundurmamak gerekçesiyle idari yaptırım uygulandı.

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