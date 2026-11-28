Antakya'da otomobil yangını büyümeden söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan otomobil yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Giriş: 28.11.2026 - 10:48 Güncelleme:
Hatay’ın Antakya ilçesinde çıkan otomobil yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Odabaşı Mahallesi’nde meydana gelen araç yangını üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangında araç zarar görürken, bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
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