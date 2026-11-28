Harbiye Mahallesi’nde bulunan iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.

Hatay’ın Defne ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı.

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