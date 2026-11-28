Defne'de iş yeri bacasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Giriş: 28.11.2026 - 10:48 Güncelleme:
Hatay’ın Defne ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı.
Harbiye Mahallesi’nde bulunan iş yerinin bacasında henüz bilinmeyen nedenle yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti.
Yangın, iş yerine sirayet etmeden kontrol altına alınırken ekipler bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.
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