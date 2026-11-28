Hatay'da sosyal medya hesabından provokatif paylaşımlar yapan zanlı tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal medya hesabından provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Giriş: 28.11.2026 - 10:10 Güncelleme:
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sosyal medya hesabından provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yakalanan M.U.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
M.U.Y, sosyal medya hesabından hakaret içerikli provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
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