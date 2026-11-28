Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamınd,a 25 Kasım tarihinde Güzelburç Mahallesi'nde bulunan Meydan Konteyner Kent içerisinde elektrik trafosunu sökerek çalmaya çalışan M.G. ve G.K. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, haklarında gerekli adli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara sevk edildi.

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