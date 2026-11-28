ALİ KEMAL ZERENLİ - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen kentlerdeki çalışmalara ilişkin, "11 vilayetimiz yeniden ayağa kalkıyor, küllerinden doğuyor. Burada sadece evler, iş yerleri değil aynı zamanda bir hayat yeniden başlıyor." dedi.

Yayman, 3 yıl önce meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yürütülen çalışmaları AA muhabirine değerlendirdi.

Afet nedeniyle 11 kentte büyük yıkım yaşandığını dile getiren Yayman, devletin deprem bölgesinde özverili çalışmalar yaptığını anlattı.

Yayman, depremden etkilenen illerde 455 bin konut inşa edildiğini belirterek, "11 vilayetimiz yeniden ayağa kalkıyor, küllerinden doğuyor. Burada sadece evler, iş yerleri değil aynı zamanda bir hayat yeniden başlıyor. Asrın felaketini, asrın dayanışmasına dönüştüren dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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- "Deprem turistleri deprem bölgesini unuttular"

Hatay'da dünyanın en büyük yeniden inşa ve ihya faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Yayman, kentte restorasyonu tamamlanan 20 vakıf eserinin, Kırıkhan ilçesindeki Bayezid-i Bistami Türbesi'nde düzenlenen törenle hizmete açıldığını aktardı.

Muhalefet partilerinin deprem bölgesine yönelik söylemlerini eleştiren Yayman, "Biz şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken, inşa ve ihya faaliyetlerimizi başlatırken deprem turistleri deprem bölgesini unuttular. Afet bezirganlığı, deprem ajitasyonu yapanlar bugün hiç ortalıkta gözükmüyorlar." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, şöyle devam etti:

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"Ey muhalefet, gel deprem bölgesine yapılanları gör. Habib-i Neccar Camisi'ne gitmiyorsan Bayezid-i Bistami Türbesi'ne gel. Narlıca'daki konutları görmek istemiyorsan, Antakya'daki konutları yerinde gör. Orhanlı, Dikmece ve Gülderen'deki konutlara bak. Oradaki konutları görmeyeceksen Adıyaman'a, Malatya Bakırcılar Çarşısı'na, Kahramanmaraş Kapalı Çarşı'ya, Antakya Uzun Çarşı'ya, Cebike konutlarına, Kırıkhan Özyörük konutlarına bak."

- "Gelin buradaki konutları görün"

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenen Yayman, "Muhalefetin deprem turistliği iflas etmiş durumda. Sayın Özgür Özel'e Hatay'dan bir çağrıda bulunuyorum, gelin buradaki konutların yapılıp yapılmadığını yerinde görün ve burada insanları dinleyin. Siz bırakın evler, konutlar yapmayı insanların acısını paylaşmakta dahi tereddütlü davrandınız." ifadelerini kullandı.