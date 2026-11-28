10 yıl hapisle aranan firari hükümlünün yakalanma anı kamerada
HATAY'da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 8 ayrı olayın şüphelisi olduğu belirtilen M.A., yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis tarafından yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
HATAY’da 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 8 ayrı olayın şüphelisi olduğu belirtilen M.A., yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken polis tarafından yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hırsızlık ve 2 ayrı ‘6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet’ suçundan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A.'nın peşine düştü. Farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 dolandırıcılık, 3 hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayı olmak üzere toplam 8 olayın firarisi şüphelisi, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı sırada yakalanarak gözaltına alındı.
M.A.'nın üzerinde yapılan aramada 7 captagon hap, sahte 13 bin 900 Amerikan doları ve başka kişilere ait 3 banka kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.A., cezaevine gönderildi. M.A.'nın yakalanma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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