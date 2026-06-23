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        Hatay'da çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan yangında 10 iş yerinde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 12:28 Güncelleme:
        Hatay'da çıkan yangında 10 iş yeri zarar gördü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan yangında 10 iş yerinde hasar oluştu.


        Savaş Mahallesi'ndeki bir ayakkabı tamir atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler kısa sürede atölyenin bitişiğindeki iş yerlerine de sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 10 iş yeri zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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