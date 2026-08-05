Hatay'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Sakarya Mahallesi'nde, M.B. idaresindeki 31 DK 606 plakalı ciple O.Ç'nin kullandığı 31 BAN 044 plakalı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.B, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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