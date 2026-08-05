Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Hatay'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 00:05 Güncelleme:
        Hatay'da ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde ciple çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

        Sakarya Mahallesi'nde, M.B. idaresindeki 31 DK 606 plakalı ciple O.Ç'nin kullandığı 31 BAN 044 plakalı motosiklet çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan M.B, sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza anı bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        Özgür Özel hakkında fezleke hazırlandı
        "Pentagon'un mühimmat stoku tehlikeli derecede düşük"
        "Pentagon'un mühimmat stoku tehlikeli derecede düşük"
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        Kurtulmuş çerçeve yasayı imzaladı
        AK Partili Gül: Teklifi veririz
        AK Partili Gül: Teklifi veririz
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        Tahir Sarıkaya'ya tutuklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Hava'da ilk kadın general
        Hava'da ilk kadın general
        Benfica'dan F.Bahçe'nin Pavlidis teklifine ret!
        Benfica'dan F.Bahçe'nin Pavlidis teklifine ret!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"

        Benzer Haberler

        Hatay'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        Hatay'da traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
        HATSU, abonelerine bin litre suyu ücretsiz verdi
        HATSU, abonelerine bin litre suyu ücretsiz verdi
        Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Dörtyol ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne ceza kesil...
        Hatay'da yola harç dökerek ilerleyen beton mikserinin sürücüsüne ceza kesil...
        Yolunu şaşıran caretta carettayı kucağına alıp denize kavuşturdu
        Yolunu şaşıran caretta carettayı kucağına alıp denize kavuşturdu
        Hibe öğretmen kansere karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti
        Hibe öğretmen kansere karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti