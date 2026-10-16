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        Hatay'da depremden etkilenen zanaatkarlar için hayata geçirilen proje tanıtıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde atölyeleri zarar gören zanaatkarlara katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Hatay'ın Mirasını Anlatan Tasarımlar" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Hatay'da depremden etkilenen zanaatkarlar için hayata geçirilen proje tanıtıldı

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde atölyeleri zarar gören zanaatkarlara katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Hatay'ın Mirasını Anlatan Tasarımlar" projesinin tanıtımı gerçekleştirildi.

        Valilik ve İstanbul Medipol Üniversitesi işbirliğinde yürütülen projenin paydaşları Hatay Kültür ve Sanat Çarşısı Konferans Salonu'ndaki programda bir araya geldi.

        Toplantıda proje kapsamında oluşturulan "HATRA" markası hazırlanması hedeflenen 100'e yakın ürün koleksiyonu tanıtıldı.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, toplantıda, afetin ardından sanatçı ve zanaatkarlar için Hatay Kültür ve Sanat Çarşısı'nın oluşturulduğunu söyledi.

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        Proje kapsamında çarşıda hazırlanan ürünlerin yeniden tasarlandığını anlatan Masatlı, "Hatay'ın mirası olan ürünlerin yeniden tasarlanması, yeniden şekillendirilmesi bizim ustalarımızın, o zanaatkarlarımızın emeğine katkı sunacaktır." dedi.

        Masatlı, projenin çok kıymetli olduğunu belirterek, "Eskiyi referans alacağız, daima bu işin orijininde tutacağız ama biz tabii ki şekillendireceğiz, yeni boyutlar kazandırıp yeni tasarımlarla insanların hizmetine sunacağız. Bu bakımdan ben bu projeyi çok kıymetli ve değerli görüyorum." diye konuştu.

        İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Atilla Dikbaş da projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

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        Konuşmaların ardından proje koordinatörleri Ersin Alaca ve Hatice Armağan, logo ile ürünlerin detaylarını içeren sunum yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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