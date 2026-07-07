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        Hatay'da depremlerde hasar alan Zeytin Müzesi restore edildi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Zeytin Müzesi, restorasyonun ardından ziyarete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2026 - 13:41 Güncelleme:
        Hatay'da depremlerde hasar alan Zeytin Müzesi restore edildi

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan Zeytin Müzesi, restorasyonun ardından ziyarete açıldı.


        Tokaçlı Mahallesi'ndeki 300 yıllık zeytinyağı tesisinin restore edilmesiyle 2017'de turizme kazandırılan Durmuş Sıtkı Debboğlu Cami Vakfı Zeytin Müzesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldı.

        Vakfın desteğiyle yeniden restore edilen müze, düzenlenen törenle ziyarete açıldı.


        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılışta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde tarihi yapıların da hasar aldığını hatırlattı.


        Şehrin ayağa kalkması için konutlar, sağlık tesisleri, okul ve ticarethanelerin yeterli olmadığını anlatan Masatlı, "Buradaki tarihi ve kültürel değerlerimizi de ayağa kaldırmamız gerekiyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün 84 eseri hasar almıştı, bunların 22'sini tamamladık, diğerlerinde de inşaat ve restorasyon çalışmaları süratle devam ediyor." dedi.

        Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da müzenin ayağa kaldırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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