Hatay'da devrilen minibüsteki 5 tarım işçisi yaralandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ADS 265 plakalı minibüs, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 tarım işçisi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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