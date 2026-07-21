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        Hatay'da devrilen minibüsteki 5 tarım işçisi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 16:24 Güncelleme:
        Hatay'da devrilen minibüsteki 5 tarım işçisi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 ADS 265 plakalı minibüs, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunun Çatalhöyük mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan 5 tarım işçisi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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