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        Kocaeli'den umreye gitmek için yola çıkan bisikletli Suriye'ye giriş yaptı

        Kocaeli'den umreye gitmek için yürüyerek çıktığı yolculuğu bisikletle sürdüren 35 yaşındaki Şubat Beydilli, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 14:17 Güncelleme:
        Kocaeli'den umreye gitmek için yola çıkan bisikletli Suriye'ye giriş yaptı

        Kocaeli'den umreye gitmek için yürüyerek çıktığı yolculuğu bisikletle sürdüren 35 yaşındaki Şubat Beydilli, Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti.

        Sosyal medya içerik üreticisi Beydilli, yürüyerek Suudi Arabistan'a gitmek için 9 Haziran'da Kocaeli'den yola çıktı. Bolu'da rahatsızlanması nedeniyle yolculuğuna otostopla devam eden Beydilli, Adana'da hediye edilen bisikleti sürerek 19 Temmuz'da Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

        Suriye'ye geçmek için Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Beydilli, gazetecilere, Türkiye'den ayrılmanın buruk hüznünü yaşadığını söyledi.

        Beydilli, 2 gün mola verdiği Hatay'ı gezme şansı bulduğunu belirterek, "Yol bana çok güzel insanlar verdi. Özellikle bu yol daha da güzel insanlar verdi. Bolu, Kayseri, Adana, Aksaray ve Hatay'da çok güzel insanlarla tanıştım. Suriye'ye ilk defa gideceğim. Karşıma neler çıkacak çok merak ediyorum, farklı bir macera olacak." dedi.

        Konuşmasının ardından Beydilli, umre yolculuğunu sürdürmek için Suriye'ye giriş yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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