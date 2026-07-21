Hatay'da motosikletin skuter kullanan çocuğa çarptığı kaza araç kamerasınca görüntülendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde skuter ile yaya geçidinden geçmeye çalışan çocuğun, motosikletin çarpması sonucu yaralandığı kaza araç kamerasınca kaydedildi.



C.T. idaresindeki 31 AZD 681 plakalı motosiklet, 19 Temmuz'da Savaş Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki yaya geçidinden skuter ile geçmeye çalışan 8 yaşındaki Toprak Ö'ye çarptı.



Yola savrulan çocuğun yardımına yanındaki ailesi ve çevredekiler koştu.



Yaralanan Toprak Ö, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toprak Ö. tedavisinin ardından taburcu edildi.



Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü C.T. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



Bu arada, kaza, bir otomobildeki araç içi kamerasınca görüntülendi.

