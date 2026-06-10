Hatay'da firari 3 hükümlü ve 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 3 firari hükümlü ile "kasten öldürme" suçundan aranan 1 şüpheli yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne, Reyhanlı ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.



Adreslerde, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan S.D, A.Z. ve M.C. ile "kasten öldürme" suçundan aranan B.S. yakalandı.



İşlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi, adliyeye sevk edilen B.S. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

