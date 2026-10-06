Hatay'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Plakaları henüz öğrenilemeyen A.H.İ. idaresindeki hafif ticari araçla B.Y. kontrolündeki otomobil, Ertuğrul Gazi Caddesi Çakıryiğit mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, refüjdeki yayalara çarptı.
Kazada araçlarda bulunan 4 kişi ile 2 yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ile polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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