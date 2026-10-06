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        Hatay'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Hatay'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Plakaları henüz öğrenilemeyen A.H.İ. idaresindeki hafif ticari araçla B.Y. kontrolündeki otomobil, Ertuğrul Gazi Caddesi Çakıryiğit mevkisinde çarpıştı.

        Çarpışmanın ardından savrulan otomobil, refüjdeki yayalara çarptı.

        Kazada araçlarda bulunan 4 kişi ile 2 yaya yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ile polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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