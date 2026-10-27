Hatay'da hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
B.İ. idaresindeki hafriyat kamyonu, 75. Yıl Bulvarı'nda, Adil Devaoğlu'nun (48) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, hafriyat kamyonunun altında kalan Devaoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Devaoğlu'nun cenazesi, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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