Hatay'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi açıldı

Hatay'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Antakya ve Defne Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.



Vali Mustafa Masatlı, Hatay Medeniyetler Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışında, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin Hatay'da derin yaralar açtığını belirtti.



Depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyanın en büyük ihya, inşa ve imar çalışmalarından birinin başlatıldığını vurgulayan Masatlı, "O günden itibaren umutlarımızı çoğaltmaya başladık, emeklerimizi artırdık ve yaşama irademizi hiçbir zaman kaybetmedik. Bugün açılışını yaptığımız bu sergi de yeniden dirilişin ve yeniden doğuşun somut göstergelerinden biridir." dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de deprem sonrası yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının yanı sıra mesleki eğitim ve üretim faaliyetlerinin de kentin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.



Serginin açılışına Vali Masatlı'nın eşi Esra Masatlı, İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Kandemir de katıldı.



