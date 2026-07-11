Hatay'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da Karadurmuşlu Mahallesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı.
Ekipler, şüphelilerin çeşitli suçlardan aranan A.K. ve M.T. olduğunu tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.
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