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        Hatay'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 11:42 Güncelleme:
        Hatay'da kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.


        Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Temmuz'da Karadurmuşlu Mahallesi'nde meydana gelen kablo hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yaptı.

        Ekipler, şüphelilerin çeşitli suçlardan aranan A.K. ve M.T. olduğunu tespit etti.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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