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        Hatay'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir şantiyeden kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Hatay'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir şantiyeden kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir şantiyeden 3 milyon 500 bin lira değerinde kablo çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Kimlikleri belirlenen şüpheliler E.M, A.M. ve M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, zanlıların eriterek bakır hale getirdiği kabloları satın aldığı tespit edilen hurdacı M.E. hakkında da işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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