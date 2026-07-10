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        Hatay'da kas hastası Ali Bağdadi için doğum günü pastası kesildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Ali Bağdadi'nin 26'ncı yaş günü kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Hatay'da kas hastası Ali Bağdadi için doğum günü pastası kesildi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Ali Bağdadi'nin 26'ncı yaş günü kutlandı.

        Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan evlerinin yerine hayırseverler tarafından yapılan yeni konutlarında yaşayan Ali ve Emre (22) Bağdadi kardeşleri ziyaret etti.

        Yapar, 26'ncı yaş gününü kutladığı Ali Bağdadi ile pasta kesti.

        Bağdadi, ziyareti ve doğum gününü kutlamasından dolayı Yapar'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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