Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

        Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da geçen yıl çıkan yangınlarda zarar gören 3 bin 200 hektarlık alan, "yeşil vatan" mottosuyla yeniden ağaçlandırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 11:09 Güncelleme:
        Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da geçen yıl çıkan yangınlarda zarar gören 3 bin 200 hektarlık alan, "yeşil vatan" mottosuyla yeniden ağaçlandırılıyor.

        Merkez Antakya ilçesinde geçen yıl 30 Haziran'da çıkan yangında 2 bin 400, Dörtyol'da 4 Temmuz'da başlayan yangında 500, Hassa'da ise 13 Ağustos'ta çıkan yangında 300 hektarlık alan zarar gördü.

        Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarını tamamladığı arazilerde, ilk fidanlar geçen yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturuldu.

        Ekiplerin çalışmalarıyla yangından etkilenen alanlara alevlere dayanıklı 1 milyon 600 bin fidan dikildi.

        - "Yanan alanların yüzde 60'ı yeşillenmiş durumda"

        Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, AA muhabirine, kentin geçen yıl yangınlar karşısında ciddi sınav verdiğini söyledi.

        Yangınlardan etkilenen arazilerin yapılan çalışmalarla yeniden yeşerdiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Günay, şöyle konuştu:

        "Yanan ağaçları temizledik ve sahadan kaldırdık. Şu an 3 bin 200 hektar alanın temizliği yapılmış durumda, arazi hazırlıklarını da kısmen tamamladık. Bazı kısımları ise doğal gençleştirmeye bıraktık. Yanan alanların yüzde 60'ı yeşillenmiş durumda. Sonbaharla tüm saha tamamlanmış olacak. Ekim-kasım aylarına kadar tüm alanlarda fidan dikilmiş olacak."

        Günay, yangınlardan etkilenen alanlara alevlere dayanıklı frenk inciri, servi ve yalancı akasyanın aralarında olduğu fidanların dikildiğini belirtti.

        Hatay'ın yüzde 38'inin orman varlığıyla yeşille iç içe bir şehir olduğunu vurgulayan Günay, "Hatay insanların kapısından direkt ormanlarla karşılaştığı bir coğrafya hem de Akdeniz kuşağında olması sebebiyle birinci derece yangına hassas bir bölge. Dolayısıyla yangın riski her zaman olan bir bölge." diye konuştu.

        Günay, Orman Bölge Müdürlüğü olarak 3 helikopter, 1 İHA ve 55 yangın söndürme aracıyla yangınlarda ilk müdahaleyi 11 dakikaya kadar düşürdüklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        ABD'den 'engel' çıkmadı, KAAN motorlarında süreç ilerliyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        Kılıçdaroğlu MYK'sı ile toplanıyor... CHP'de kritik cuma
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        "Kapalıçarşı soruşturması"nda 504 şüpheliye iddianame!
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        Trump'ın uçak değişikliğinin sebebi savunma önlemi mi?
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        76 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonu!
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Emekli sayısında EYT etkisine mola
        Transferde mutlu son!
        Transferde mutlu son!
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        88 yaşında ilk kez single çıkardı
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        Bir dev daha altın tahminini düşürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ibiza'dan selamlar"
        "Ibiza'dan selamlar"
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Ali 1.5 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Yarı finale ilk bilet Fransa'nın!
        Ortaya nasıl çıktı?
        Ortaya nasıl çıktı?
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        İran'dan Hürmüz Boğazı uyarısı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Ünlü oyuncu nişanlandı
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Yaz tatili başladı sinema sezonu açıldı!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Barış Göktürk'ten Metin Öztürk sözleri!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!
        Tıp literatüründeki en ilginç fobi!

        Benzer Haberler

        Hatay'da kas hastası Ali Bağdadi için doğum günü pastası kesildi
        Hatay'da kas hastası Ali Bağdadi için doğum günü pastası kesildi
        Motosiklet ve bisikletli çocuğun çarpıştığı anlar kamerada
        Motosiklet ve bisikletli çocuğun çarpıştığı anlar kamerada
        Dereye kamyon dolusu atık malzeme döktüler: Doğa katliamı kameraya yansıdı
        Dereye kamyon dolusu atık malzeme döktüler: Doğa katliamı kameraya yansıdı
        Arsuz'da trafik kazası: 2 yaralı
        Arsuz'da trafik kazası: 2 yaralı
        Yaşama sevincini kaybetmeyen kas hastası genç 26. yaşını kutladı
        Yaşama sevincini kaybetmeyen kas hastası genç 26. yaşını kutladı
        Evlatlarının gözü önünde eli bıçaklı kocasından dayak yiyen kadın şikayetçi...
        Evlatlarının gözü önünde eli bıçaklı kocasından dayak yiyen kadın şikayetçi...