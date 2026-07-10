Hatay'da yangınlardan etkilenen ormanlık alanlar ağaçlandırılıyor

MEHMET BAYRAK - Hatay'da geçen yıl çıkan yangınlarda zarar gören 3 bin 200 hektarlık alan, "yeşil vatan" mottosuyla yeniden ağaçlandırılıyor.



Merkez Antakya ilçesinde geçen yıl 30 Haziran'da çıkan yangında 2 bin 400, Dörtyol'da 4 Temmuz'da başlayan yangında 500, Hassa'da ise 13 Ağustos'ta çıkan yangında 300 hektarlık alan zarar gördü.



Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin temizlik ve rehabilitasyon çalışmalarını tamamladığı arazilerde, ilk fidanlar geçen yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toprakla buluşturuldu.



Ekiplerin çalışmalarıyla yangından etkilenen alanlara alevlere dayanıklı 1 milyon 600 bin fidan dikildi.



- "Yanan alanların yüzde 60'ı yeşillenmiş durumda"



Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, AA muhabirine, kentin geçen yıl yangınlar karşısında ciddi sınav verdiğini söyledi.



Yangınlardan etkilenen arazilerin yapılan çalışmalarla yeniden yeşerdiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Günay, şöyle konuştu:



"Yanan ağaçları temizledik ve sahadan kaldırdık. Şu an 3 bin 200 hektar alanın temizliği yapılmış durumda, arazi hazırlıklarını da kısmen tamamladık. Bazı kısımları ise doğal gençleştirmeye bıraktık. Yanan alanların yüzde 60'ı yeşillenmiş durumda. Sonbaharla tüm saha tamamlanmış olacak. Ekim-kasım aylarına kadar tüm alanlarda fidan dikilmiş olacak."



Günay, yangınlardan etkilenen alanlara alevlere dayanıklı frenk inciri, servi ve yalancı akasyanın aralarında olduğu fidanların dikildiğini belirtti.



Hatay'ın yüzde 38'inin orman varlığıyla yeşille iç içe bir şehir olduğunu vurgulayan Günay, "Hatay insanların kapısından direkt ormanlarla karşılaştığı bir coğrafya hem de Akdeniz kuşağında olması sebebiyle birinci derece yangına hassas bir bölge. Dolayısıyla yangın riski her zaman olan bir bölge." diye konuştu.



Günay, Orman Bölge Müdürlüğü olarak 3 helikopter, 1 İHA ve 55 yangın söndürme aracıyla yangınlarda ilk müdahaleyi 11 dakikaya kadar düşürdüklerini sözlerine ekledi.

