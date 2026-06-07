Hatay'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pekmezci Yaylası'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan Furkan Balaman'ın (30) mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Balaman'ı bulunduğu noktadan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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