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        Hatay'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Hatay'da kayalıklarda mahsur kalan kişi kurtarıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Pekmezci Yaylası'nda arkadaşlarıyla yürüyüş yaptığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan Furkan Balaman'ın (30) mahsur kaldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Balaman'ı bulunduğu noktadan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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