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        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Antakya-İskenderun yolunun Topboğazı mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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