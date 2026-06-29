Hatay'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Antakya-İskenderun yolunun Topboğazı mevkisinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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