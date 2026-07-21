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        Hatay'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2026 - 08:40 Güncelleme:
        Hatay'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.


        Barbaros Mahallesi'nde O.Y. idaresindeki 67 ADE 783 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan ismi henüz öğrenilemeyen yayaya çarptı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü ile yaya yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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