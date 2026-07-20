Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü. Kurtuluş Mahallesi yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine yangın çıkan alana, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

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