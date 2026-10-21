Mobilya fabrikasında yangın (2)
Giriş: 21.10.2026 - 09:54 Güncelleme:
KONTROL ALTINA ALINDI
Hatay'daki mobilya fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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