Mutfak dolabından esrar çıktı

İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 20 Ekim'de şüpheli T.K.'nin Arsuz'daki ikametinde arama yapıldı. Aramada mutfak dolabına zulalanmış halde 4 kilo 621,80 gram esrar, 1 hassas terazi, 9 kök kenevir, 276 adet captagon, 1 esrar öğütücü materyal ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 291 bin 210 TL, 560 dolar, 600 euro ele geçirildi.

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