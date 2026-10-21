Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Mutfak dolabından esrar çıktı

        Mutfak dolabından esrar çıktı

        Hatay'da bir eve gerçekleştirilen operasyonda mutfak dolabına zulalanmış 4 kilo 621 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Mutfak dolabından esrar çıktı

        Hatay'da bir eve gerçekleştirilen operasyonda mutfak dolabına zulalanmış 4 kilo 621 gram esrar ele geçirildi.

        İl Emniyet Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda ekiplerce 20 Ekim'de şüpheli T.K.'nin Arsuz'daki ikametinde arama yapıldı. Aramada mutfak dolabına zulalanmış halde 4 kilo 621,80 gram esrar, 1 hassas terazi, 9 kök kenevir, 276 adet captagon, 1 esrar öğütücü materyal ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 291 bin 210 TL, 560 dolar, 600 euro ele geçirildi.

        Gözaltına alınan T.K. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        Kent yaşamında afet riskleri: Habertürk’e konuşan uzmanlardan kritik uyarılar
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        'Sevdan Bir Ateş'te sarsıcı itiraf
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"

        Benzer Haberler

        Alevlere teslim olan fabrika yangını havadan görüntülendi
        Alevlere teslim olan fabrika yangını havadan görüntülendi
        Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı
        Hatay'da kaliteli zeytinyağı üretimi için hasat uyarısı
        Hatay'da kaliteli zeytinyağı üretimi için hasat uyarısı
        İskenderun'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı
        İskenderun'da ev yangınında dumandan etkilenen kişi kurtarıldı
        Otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak can veren kadının evladında...
        Otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak can veren kadının evladında...
        Altınözü'nde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
        Altınözü'nde ters dönen traktörün altında kalan sürücü yaralandı