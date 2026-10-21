Alevlere teslim olan fabrika yangını havadan görüntülendi

Yangın, Antakya ilçesinde bulunan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) içerisinde bulunan Akabe Mobilya isimli iş yerinde yaşandı. Kısa sürede yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahaleye başlarken çalışmalar havadan görüntülendi. Ekiplerin mücadesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

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