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        Otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak can veren kadının evladından 'sürücü tutuklansın' çağrısı

        Hatay'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak can veren 53 yaşındaki Emine Sinoplu'nun oğlu Kemal Sinoplu, annesinin hayatını kaybettiği kazada araç sürücüsünün gözaltına alınarak serbest bırakılmasına itiraz edip, tutuklanarak kasten öldürmeden yargılanmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:16 Güncelleme:
        Otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak can veren kadının evladından 'sürücü tutuklansın' çağrısı

        Hatay'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak can veren 53 yaşındaki Emine Sinoplu'nun oğlu Kemal Sinoplu, annesinin hayatını kaybettiği kazada araç sürücüsünün gözaltına alınarak serbest bırakılmasına itiraz edip, tutuklanarak kasten öldürmeden yargılanmasını istedi.

        Kaza, 21 Ağustos günü Reyhanlı ilçesi Yenişehir Mahallesi hastane mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen A.Ş. (41) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk annesi Emine Sinoplu'ya (53) çarptı. Yapılan ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sinoplu'nun cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptığı ve kadının savrularak metrelerce havaya uçtuğu görüldü. Sinoplu'ya çarpan aracın sürücüsüyse gözaltına alınarak serbest bırakılmıştı. Kazada hayatını kaybeden Emine Sinoplu'nun evladı Kemal Sinoplu, otomobil sürücüsünün serbest kalmasına itiraz ederek sürücünün yüksek hızda seyretmesine tepki gösterdi. Sinoplu, otomobil sürücüsünün kasten öldürme suçundan yargılanmasını istediğini söyledi.

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        "Hayatımızdaki en değerli insanı kaybettik ve hala bunu kabullenemedik, sorumlunun gereken cezayı almasını istiyoruz"

        İki ay önce annesinin hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsünün tutuklanıp ceza almasını isteyen Kemal Sinoplu, "21 Ağustos'ta annem ve kız kardeşim, devlet hastanesinin önünde yolun karşısına geçerken yüksek hızla gelen bir aracın çarpması sonucu savruldu ve olay yerinde annem hayatını kaybetti. Sonraki süreçte kendi acımızı bile yaşayamadık. Annemizi kaybetmenin acısını yaşamak yerine davayı takip etmek zorunda kaldık. Annem hayatını kaybettiği gün otomobil sürücüsü serbest bırakıldı. Buna itiraz ettik ancak başvurumuz reddedildi. Sürücünün serbest kalmasını istemediğimiz için yeniden itiraz ettik fakat bu başvurumuz da reddedildi. Annemin hayatını kaybettiği olayda annem de kusurlu sayıldı. Bu nedenle sürücü serbest bırakıldı. Ancak bizim talebimiz, sürücünün tutuklu yargılanması ve serbest bırakılmamasıdır. Çünkü olay hastanenin önünde, yayaların bulunduğu bir bölgede meydana geldi. Sürücü yüksek hızla geldiğini kabul ediyor ve ifadesinde de bunu belirtiyorsa, üstelik frene basmadığını söylüyorsa biz bu olayın muhtemel kasti öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sürücünün serbest kalmasını istemiyoruz. Zaten perişan durumdayız. Hayatımızdaki en değerli insanı kaybettik ve hala bunu kabullenemedik. Sorumlunun gereken cezayı almasını istiyoruz. Şu anda soruşturma aşamasındayız. İtirazımız reddedildi. Adli Tıp Kurumu raporunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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