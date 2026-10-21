Arsuz'da yanan ev kullanılmaz hale geldi
Hatay'da alevlere teslim olan 2 katlı müstakil ev, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Giriş: 21.10.2026 - 09:01 Güncelleme:
Hatay’da alevlere teslim olan 2 katlı müstakil ev, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Arsuz ilçesinde 2 katlı müstakil evde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi. Bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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