Hatay'da jandarma personeli kan bağışında bulundu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Jandarmadan Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

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