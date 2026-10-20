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        Hatay'da jandarma personeli kan bağışında bulundu

        Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 17:25 Güncelleme:
        Hatay'da jandarma personeli kan bağışında bulundu

        Hatay'da, İl Jandarma Komutanlığı personeli kan bağışında bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, "Jandarmadan Hayata Can Veren Destek" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

        Komutanlık hizmet binasının bahçesindeki etkinlikte, çok sayıda jandarma personeli kan bağışında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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