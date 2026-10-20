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        TEKNOFEST'ten "En İyi Takım Ruhu" ödülüyle dönen gençlerin hedefi uluslararası başarı

        Hatay'da tasarladıkları insansız deniz aracıyla katıldıkları TEKNOFEST Mavi Vatan'daki yarışmada "En İyi Takım Ruhu" ödülü alan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri, uluslararası yarışmalara başvurup tecrübe kazanmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 16:21 Güncelleme:
        TEKNOFEST'ten "En İyi Takım Ruhu" ödülüyle dönen gençlerin hedefi uluslararası başarı

        Hatay'da tasarladıkları insansız deniz aracıyla katıldıkları TEKNOFEST Mavi Vatan'daki yarışmada "En İyi Takım Ruhu" ödülü alan İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) öğrencileri, uluslararası yarışmalara başvurup tecrübe kazanmayı hedefliyor.

        Üniversitenin farklı bölümlerinde eğitim gören öğrencilerden oluşan "Göke Pruva_GM" takımı, otonom hareket edebilen "Çalı Bey" adlı insansız deniz aracı tasarladı.

        Gençler, yerli yazılım kullanarak yaklaşık 8 ayda ürettikleri araçla Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda 20-23 Ağustos'ta düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki "İnsansız Deniz Aracı Yarışması"nda finale kaldı.

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        Final değerlendirmesi sonucu "En İyi Takım Ruhu" ödülü alan takım, sevinç yaşadı.

        Takım danışmanı Prof. Dr. Haşim Pıhıltı, AA muhabirine, üniversite öğrencilerinin yarışmalar sayesinde öğrendikleri bilgiyi pratiğe döktüklerini söyledi.

        Yarışmaların öğrencilere tecrübe kazandırdığını dile getiren Pıhıltı, "Şu anda yeniden çalışmaya başladık. Amacımız, öğrencilerimize pratik kazandırarak motivasyonlarını artırmak. İnşallah diğer yarışmalarda da derece alacağımıza inanıyorum. O bakımdan öğrencilerime güveniyorum." dedi.

        Takım kaptanı 22 yaşındaki Abdullah Yakup Celhan da aracı çevre dostu malzemelerle ürettiklerini belirterek, "TEKNOFEST'te ilk senemizde ödül almak bize güzel mutluluk yaşattı. Bundan sonraki TEKNOFEST'lere ve imkan tanınırsa yurt dışındaki yarışmalara katılmayı planlıyoruz. Büyük düşünüyoruz." diye konuştu.

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        Takım üyesi 23 yaşındaki Semih Alkan da emeklerinin karşılığını aldıklarını vurgulayarak, "Gelecekte bu projeyi daha da büyütüp sektörel konuda ilerlemeyi, sektöre yeni iddialar kazandırmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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