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        Payas Çağlalık Jandarma Karakolunun yeni hizmet binası hizmete girdi

        Hatay'ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan Çağlalık Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası hizmete alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, binayı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 08:59 Güncelleme:
        Payas Çağlalık Jandarma Karakolunun yeni hizmet binası hizmete girdi

        Hatay’ın Payas ilçesinde yapımı tamamlanan Çağlalık Jandarma Karakol Komutanlığının yeni hizmet binası hizmete alındı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, binayı ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Masatlı, ziyaret kapsamında hizmet binasının fiziki imkânları, çalışma alanları ve sunulan hizmetler hakkında yetkililerden bilgi edindi.

        Modern ve işlevsel yapısıyla jandarma personelinin çalışma koşullarını iyileştirmesi hedeflenen binanın, ilçedeki güvenlik hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

        Görevli personelle de bir araya gelen Vali Masatlı, personele çalışmalarında başarı ve kolaylıklar dileyerek yeni hizmet binasının Hatay’a, Payas’a, jandarma teşkilatına ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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